Eliminatoires CM - Afrique

RD Congo : la décision opportuniste de Stephy Mavididi

Stephy Mavididi @Maxppp

La RD Congo vit un véritable rêve. Après avoir battu le Cameroun (1-0) et sorti le Nigeria (1-1, 4 tab 3), les Léopards ne sont plus très loin d’une qualification historique en Coupe du Monde. Pour ce faire, les coéquipiers de Chancel Mbemba doivent encore remporter la finale du barrage intercontinental.

Justin KABUMBA
#RDC|🇨🇩Stephy Mavididi, après avoir précédemment boycotté l’équipe, a annoncé qu'il est maintenant prêt à représenter la République Démocratique du Congo, pays de ses ancêtres. Selon sa famille, il attend simplement l’appel du sélectionneur pour intégrer la sélection nationale.
En attendant le tirage au sort de ces barrages prévu le 20 novembre, le parcours des Léopards semble avoir fait changer d’avis un certain Stephy Mavididi selon plusieurs médias locaux tels que B-One Televison et le journaliste Justin Kabumba. À 27 ans, le joueur de Leicester se dit désormais prêt à jouer pour la RD Congo selon sa famille. Il n’attendrait plus que le coup de fil du sélectionneur. Reste à savoir si ce changement d’avis pour le moins opportuniste fera effet.

