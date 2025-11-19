RD Congo : la décision opportuniste de Stephy Mavididi

La RD Congo vit un véritable rêve. Après avoir battu le Cameroun (1-0) et sorti le Nigeria (1-1, 4 tab 3), les Léopards ne sont plus très loin d’une qualification historique en Coupe du Monde. Pour ce faire, les coéquipiers de Chancel Mbemba doivent encore remporter la finale du barrage intercontinental.

En attendant le tirage au sort de ces barrages prévu le 20 novembre, le parcours des Léopards semble avoir fait changer d’avis un certain Stephy Mavididi selon plusieurs médias locaux tels que B-One Televison et le journaliste Justin Kabumba. À 27 ans, le joueur de Leicester se dit désormais prêt à jouer pour la RD Congo selon sa famille. Il n’attendrait plus que le coup de fil du sélectionneur. Reste à savoir si ce changement d’avis pour le moins opportuniste fera effet.