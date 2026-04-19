La soirée cauchemardesque du PSG relance la course au titre

Et si la course au titre était finalement relancée ? Défait par l’OL (1-2), ce dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG - qui recevra le FC Nantes mercredi (affiche de la 26e journée reportée par la LFP) - n’a, quoi qu’il en soit, pas totalement tué le suspense. Avec un onze remanié (Dembélé, Neves, Marquinhos ou encore Kvaratskhelia débutaient sur le banc), le club de la capitale a, en effet, subi sa cinquième défaite de la saison. Surpris par une valeureuse et séduisante équipe lyonnaise, les champions de France en titre ont logiquement rendu les armes. Puni par Endrick et Moreira en début de rencontre, Paris n’a finalement jamais trouvé les ressources nécessaires pour faire son retard, et ce malgré l’entrée des cadres à l’heure de jeu et le but trop tardif de Kvara.

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A noter d’ailleurs que le PSG n’avait plus été mené par 2 buts d’écart à la mi-temps au Parc des Princes en L1 depuis le 11 août 2012 contre Lorient. Mais pire que la proposition collective du PSG - très fragile défensivement, dominé dans l’entrejeu et bien trop brouillon sur le plan offensif - certaines individualités ont inquiété. Que dire, à ce titre, de la prestation réalisée par Gonçalo Ramos, titulaire au coup d’envoi. Trop peu impactant dans le jeu, imprécis face au but (45+1e), le buteur portugais s’est, également, distingué de la pire des manières en manquant totalement son penalty, qui aurait pu relancer les siens (32e). Une nouvelle sortie ratée poussant finalement Luis Enrique à le rappeler sur le banc peu avant la 60e minute de jeu. Dans le même temps, les Parisiens ont, eux, confirmé leurs difficultés dans l’exercice des penaltys avec désormais 50% d’échecs en compétition officielle cette saison (6/12).

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Lens relancé, inquiétude pour Vitinha…

Amorphe, constamment pris dans le duel et coupable d’une multitude d’imprécisons, qui n’aura pas manqué d’agacer le coach des Rouge et Bleu, Paris a ainsi redonné espoir aux Lensois. Au sortir de cette 30e journée, le PSG - qui dispose d’un match en retard - ne dispose, en effet, plus que d’un petit point d’avance sur les Sang et Or. Et comme si cela ne suffisait pas, il faudra ajouter à cette piètre performance collective et cette mauvaise opération comptable, une autre nouvelle inquiétante. Touché au niveau de la cheville après un mauvaise réception, le milieu de terrain portugais devait abandonner les siens en fin de première période (39e). Une sortie inquiétante pour les Parisiens, qui recevront le Bayern Munich le 28 avril prochain dans le cadre des demi-finale aller de la Ligue des Champions.

« Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a d’ailleurs indiqué le coach parisien après la rencontre. S’il faudra donc patienter pour connaître la gravité de cette blessure et la durée d’indisponibilité, le PSG a, quoi qu’il en soit, relancé les Sang et Or. De quoi effrayer Luis Enrique ? Pas vraiment. «Vous vouliez un Championnat plus disputé ? Vous l’avez. Lens fait une très bonne saison et ça sera difficile jusqu’au dernier match», a ainsi balayé le technicien parisien. Une chose est sûre, pour s’éviter une fin de saison sous très haute tension, le Paris Saint-Germain aura tout intérêt à réagir rapidement. Rendez-vous mercredi au Parc des Princes avec la réception du FC Nantes, qui joue de son côté sa survie dans l’élite du football français…