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Mika Faye est toujours au fond du trou depuis son départ du Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Mikayil Faye sous les couleurs du Stade Rennais. @Maxppp

Mika Faye peine toujours à véritablement lancer sa carrière depuis son départ du FC Barcelone à l’été 2024. Transféré au Stade Rennais pour environ 10 millions d’euros, le défenseur sénégalais n’a disputé que 12 rencontres avec le club breton lors de sa première saison, avant de connaître une nouvelle période compliquée en prêt à la Cremonese, où il n’a joué que 250 minutes la saison dernière. Désormais prêté à Nuremberg, en deuxième division allemande, le joueur de 22 ans n’a encore disputé aucune minute cette saison.

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L’ancien espoir de la Masia conserve pourtant la confiance de son entraîneur, Miroslav Klose, qui apprécie notamment ses qualités techniques. « Mikayil donne une impression de plus en plus positive, il s’entraîne avec l’équipe depuis un certain temps. On peut voir l’excellente technique qu’il possède », a expliqué le technicien allemand. Reste à présent à Faye à obtenir sa chance en match, alors que Klose n’a pas encore décidé s’il participera au prochain amical contre Ingolstadt, le 2 octobre. Le Barça garde également un œil sur sa situation, avec une option de rachat fixée à 25 millions d’euros et 30 % sur une éventuelle future revente.

Pub. le - MAJ le
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