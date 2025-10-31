Menu Rechercher
Strasbourg annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

Privé de directeur sportif depuis le départ de Loïc Désiré vers le Stade Rennais en mai dernier, le Racing Club de Strasbourg était à la recherche d’un nouveau nom pour «renforcer la structuration de son pôle sportif et soutenir la progression du Racing avec cohérence et ambition». Ce vendredi, le club alsacien a officialisé l’arrivée de David Weier à compter du premier novembre prochain, soit ce samedi.

Racing Club de Strasbourg Alsace
𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝙒𝙚𝙞𝙧 𝙣𝙤𝙢𝙢𝙚́ 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞𝙛 𝙙𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙙𝙚 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙨𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝘼𝙡𝙨𝙖𝙘𝙚

Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de David Weir au poste de Directeur sportif, effective à compter de ce samedi 1er novembre.

Le communiqué 👉
Avant de prendre ses fonctions à Strasbourg, David Weir occupait jusqu’à septembre dernier le poste de Directeur technique de Brighton & Hove Albion, en Premier League. «C’est un professionnel respecté qui apporte une expertise précieuse du haut niveau. Son expérience et sa compétence seront des atouts importants pour accompagner la progression sportive du Racing et soutenir Liam Rosenior et son staff», a assuré le directeur Marc Keller.

