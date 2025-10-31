Strasbourg annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

Privé de directeur sportif depuis le départ de Loïc Désiré vers le Stade Rennais en mai dernier, le Racing Club de Strasbourg était à la recherche d’un nouveau nom pour «renforcer la structuration de son pôle sportif et soutenir la progression du Racing avec cohérence et ambition». Ce vendredi, le club alsacien a officialisé l’arrivée de David Weier à compter du premier novembre prochain, soit ce samedi.

Avant de prendre ses fonctions à Strasbourg, David Weir occupait jusqu’à septembre dernier le poste de Directeur technique de Brighton & Hove Albion, en Premier League. «C’est un professionnel respecté qui apporte une expertise précieuse du haut niveau. Son expérience et sa compétence seront des atouts importants pour accompagner la progression sportive du Racing et soutenir Liam Rosenior et son staff», a assuré le directeur Marc Keller.