Bayern : Vincent Kompany a appris une leçon après le match contre le PSG

Cette semaine, le Bayern Munich a réussi un joli tour de force en allant s’imposer sur la pelouse du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (2-1). Une victoire qui permet aux Bavarois d’être premiers du classement après avoir remporté leurs quatre rencontres. En Bundesliga, même domination. Premiers du classement avec neuf victoires en autant de rencontres, les Munichois ont demain l’occasion d’égaler le record de Pep Guardiola (10 victoires consécutives en début de championnat) face à l’Union Berlin. Interrogé sur l’état de forme exceptionnel de son équipe, Vincent Kompany a expliqué qu’il avait compris une chose après la victoire au Parc des Princes.

«Il faut appuyer mentalement sur le bouton et tout changer. Je m’en suis rendu compte quelques minutes après le match contre le PSG. Mais nous pouvons tirer quelques enseignements de Paris, nous avons montré des choses différentes en deuxième mi-temps par rapport à la première, nous avons dû beaucoup défendre. À Cologne, en Coupe, nous avons également été présents dès le début. Nous devons retrouver cette mentalité, ça va être une bataille. Il ne s’agira pas seulement de pressing et de possession, mais très souvent de coups de pied arrêtés, de tacles, de seconds ballons. Il s’agira aussi de briser l’élan de l’adversaire. Nous avons fait match nul là-bas la saison dernière, je n’ai donc pas grand-chose à expliquer aux gars», a-t-il confié en conférence de presse.