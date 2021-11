MU : Cristiano Ronaldo porte toujours l'Italie dans son cœur

Après avoir quitté la Juventus Turin cet été pour Manchester United, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo fait son retour en Italie pour affronter l'Atalanta Bergame dans le cadre de la quatrième journée du groupe F en Ligue des Champions. Une formation qui lui a plutôt bien réussi durant son passage dans le club de la Vieille Dame, avec 4 buts inscrits en 7 rencontres toutes compétitions confondues. Le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs publié un message sur ses réseaux sociaux, remerciant le pays de la Botte pour ses trois saisons entre 2018 et 2021.

La suite après cette publicité

«Retour en Italie, un pays qui m'a si bien accueilli, moi et ma famille, un endroit incroyable qui restera à jamais dans mon cœur. Je sais par expérience qu'il n'est jamais facile de jouer à Bergame contre une équipe comme l'Atalanta, mais nous ferons tout notre possible pour conserver la première place de notre groupe. C'est la Ligue des Champions et nous sommes Manchester United ! Nous sommes à notre place ! Let's go, Devils !», a-t-il réagi sur son compte Instagram.