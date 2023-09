Ligue 1 : Lens s’incline à domicile contre Metz à l’issue d’un match frustrant

La suite après cette publicité

Ce samedi, le RC Lens a reçu le FC Metz avec un objectif clair en tête : s’offrir sa première victoire de la saison afin d’officiellement la lancer. En effet, auteurs d’un début de saison compliqué, les Sang et Or, même s’ils n’ont pas été aidés par un calendrier compliqué, ne comptaient qu’un point avant la rencontre et pointaient à la 17e place du classement en Ligue 1. Face à des Messins orphelins de Georges Mikautadze, parti en fin de mercato, les Artésiens semblaient supérieurs sur le papier par rapport à des Grenats qui réalisent jusque-là un exercice en dents de scie. Dès les premières minutes, les locaux ont imprimé leur rythme. Installées dans le camp lorrain, les ouailles de Franck Haise avaient le contrôle net de la possession mais Alexandre Oukidja s’est interposé promptement deux fois en l’espace de quelques minutes au devant de Florian Sotoca et Elye Wahi (13e, 17e).

Maladroits en phase offensive et devant la cage adverse, les Lensois n’arrivaient pas à concrétiser leur ultra domination face à des Messins qui ont défendu avec leurs tripes et qui avaient décidé de punir en contre. C’est justement dans cette disposition que l’escouade de Laszlo Boloni a puni son adversaire. Trouvé par un centre délicieux de Matthieu Udol, Joël Asoro a été plus tranchant que Deiver Machado pour tromper Brice Samba et ouvrir le score en faveur de Metz contre le cours du jeu (0-1, 37e). Malgré leur supériorité technique et leur siège dans le camp adverse, les Artésiens sont rentrés aux vestiaires la queue entre les jambes alors que Metz a réalisé le hold-up parfait en marquant sur sa seule occasion.

L’incroyable manque de réussite lensois

Au retour des vestiaires, les Lensois ont toujours été autant persistants. Même s’ils ont parfois été trop brouillons dans leurs actions pour pouvoir égaliser, les Lensois ont eu les occasions pour revenir dans la partie. Alors qu’Oukidja a toujours été aussi impérial devant des attaquants locaux si mal vernis, les entrées de Saïd, Frankowski et Maouassa n’ont pas su régler la mire côté RCL. Alors qu’il était tout près d’en venir aux mains avec Fali Candé quelques minutes avant, Elye Wahi a cru délivrer les siens et débloquer son compteur avec Lens mais l’arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu (68e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 10 4 8 3 1 0 13 5 2 Nice 9 5 3 2 3 0 7 4 3 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6 4 Marseille 8 4 3 2 2 0 7 4 5 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 6 Metz 8 5 -2 2 2 1 7 9 7 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6 8 Reims 7 4 3 2 1 1 8 5 9 Brest 7 4 0 2 1 1 5 5 10 Strasbourg 6 4 -2 2 0 2 4 6 11 Le Havre 5 4 2 1 2 1 8 6 12 Lorient 5 4 0 1 2 1 5 5 13 Toulouse 5 4 -1 1 2 1 5 6 14 Montpellier 4 4 0 1 1 2 7 7 15 Nantes 2 4 -3 0 2 2 5 8 16 Clermont 1 4 -5 0 1 3 4 9 17 Lens 1 5 -7 0 1 4 4 11 18 Lyon 1 4 -7 0 1 3 3 10 Voir le classement complet

Et suite aux sorties de l’attaquant international Espoirs et de l’excellent Khusanov ce soir, les Sang et Or ont encore poussé, en vain. En effet, avec une défense messine valeureuse et avec un Oukidja toujours autant sur ses gardes (79e, 84e, 87e, 90+3e), le RC Lens s’est cassé les dents et n’a toujours pas pu aller chercher sa première victoire de la saison. Dix-septièmes suite à cette rencontre, le manque d’efficacité et de confiance est assez inquiétant à quelques jours de leur entrée en lice en Ligue des Champions sur la pelouse du Séville FC ce mercredi. De leur côté, les joueurs du FC Metz s’offrent une victoire de prestige et fondatrice qui leur permet de faire un bond jusqu’en sixième position ce samedi soir.