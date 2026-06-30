L’OM annonce le départ d’Habib Beye
Comme attendu, l’Olympique de Marseille vient d’annoncer le départ d’Habib Beye au poste d’entraineur. Le technicien sénégalais était arrivé en février dernier, après le départ de Roberto de Zerbi. Il devrait être remplacé par Bruno Génésio.
L’aventure d’Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille est déjà terminée. Quelques mois seulement après son arrivée en février dernier pour succéder en urgence à Roberto De Zerbi, le technicien sénégalais de 48 ans quitte officiellement le club phocéen. Une décision qui était attendue depuis plusieurs semaines et qui ouvre la voie à un nouveau changement d’entraîneur sur la Canebière.
Arrivé dans un contexte électrique, que ce soit sur le terrain ou au sein de la direction, l’ancien joueur marseillais a connu trois mois mouvementés, qui se terminent avec un bilan très mitigé : 6 victoires, un nul et 6 défaites, toutes compétitions confondues. Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France, alors que la Coupe avait été érigée en objectif majeur pour sauver une saison délicate, il a finalement permis à l’OM de se qualifier de justesse en Ligue Europa, en terminant à la 5e place du classement de Ligue 1.
Place désormais à Bruno Génésio
« L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière », a indiqué le club phocéen dans un court communiqué publié sur son site internet. Désormais, Stéphane Richard - président marseillais - et Grégory Lorenzi - nouveau directeur sportif de l’OM - vont pouvoir se focaliser sur la finalisation d’un autre dossier, celui de la nomination du nouvel entraîneur.
Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille.https://t.co/ievWMOnCvS pic.twitter.com/60tR4wZxpV— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2026
Comme pressenti, Bruno Genesio est le grand favori pour prendre la succession de l’ancien consultant de Canal+. Comme nous vous l’avons révélé il y a plusieurs semaines, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, du Stade Rennais et du LOSC devrait rapidement être officialisé afin de préparer la saison 2026-2027. Sa nomination était logiquement conditionnée au départ de Bèye. À présent que celui-ci a été bouclé, Bruno Genesio va débarquer sur la Canebière dans les prochains jours, pour signer un contrat de deux ans.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer