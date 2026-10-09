L’Atlético se moque du Real Madrid dans un nouveau post

L’Atlético de Madrid n’a pas oublié les critiques du Real Madrid envers l’arbitrage après le derby d’il y a trois semaines. Pour rappel, la Casa Blanca n’avait pas digéré certaines décisions du corps arbitral, notamment une faute de Kang-In Lee sur Valverde qui aurait probablement du valoir un carton rouge au Coréen.

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Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

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L’Uruguayen a du mettre sa cheville au repos mais il sera bel et bien dans le groupe ce week-end pour la réception de Villarreal, de quoi faire réagir le club colchonero sur X. «Nous aimerions féliciter le Real Madrid pour continuer à faire l’histoire en prouvant que 100 % de la communauté médicale mondiale avait tort !» Le message (moqueur) est passé.