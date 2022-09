Eintracht Francfort - Sporting Portugal : les compositions officielles

La Ligue des Champions est de retour ! Et pour cette première journée de la phase de poules, l’Eintracht Francfort reçoit au Deutsche Bank Park le Sporting Portugal ce mercredi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Deux équipes qui font partie du groupe de l’OM qui affronte Tottenham ce même jour. Avant de recevoir le Sporting, les Allemands sont en plein confiance puisqu’ils viennent d’infliger une lourde défaite au RB Leipzig (victoire 4-0, ndlr) à domicile. Ils restent d’ailleurs sur quatre matchs sans défaite avec deux matchs nuls et deux victoires avec à chaque fois quatre buts marqués. Cette rencontre est aussi l’occasion d’inaugurer une confrontation entre les deux formations car, dans l’histoire, elles ne se sont jamais affronté. Et pour ce premier affrontement contre les Portugais, Oliver Glasner fait confiance à ses hommes forts. Trapp dans les buts, N’Dicka en défense centrale, Sow au milieu et Randal Kolo Muani sont titulaires. Eric Ebimbe, prêté par le PSG, est le seul joueur à faire son entrée dans le onze par rapport au match contre Leipzig, il prend la place de Rode, blessé.

Pour démarrer cette campagne de Ligue des Champions, le Sporting n’est pas dans la meilleure des formes en championnat mais a su se rassurer ce week-end avec un succès contre Estoril. Ils avaient enchaîné deux défaites de suite contre Porto et Chaves avant ça. Dans ce groupe D plutôt homogène (hormis Tottenham qui semble être un cran au-dessus), la coupe d’Europe peut permettre aux joueurs de Ruben Amorim de créer une nouvelle dynamique pour se relancer en championnat et pourquoi pas se qualifier en huitièmes de finale. Et pour ce premier match, le technicien portugais garde les mêmes hommes que contre Estoril à une exception près. Une 3-4-3 avec Ignacio qui prend la place de Santos aux côtés de St Juste, Coates en défense et Matheus monte d'un cran et jouera piston. Ugarte au milieu. Et de la jeunesse portugaise pour animer l’attaque, Pedro Goncalves et Trincao sont titulaires.

Eintracht Francfort : Trapp (cap.) - Jakic, Tuta, N'Dicka, Lenz - Ebimbe, Sow - Lindstrøm, Götze, Kamada - Kolo Muani.

Sporting Portugal : Adan - St Juste, Coates (cap.), Matheus - Porro, Ugarte, Morita, Matheus - Goncalves, Edwards, Trincao.

