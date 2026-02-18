Ligue des Champions : pourquoi le PSG n’est pas encore lancé

Une défense aux abois et une belle réaction pour aboutir à une victoire 3-2 contre l’AS Monaco en barrage aller mardi soir. La prestation des Parisiens pose tout de même question sur le niveau réel de ce PSG, comparativement à celui de la deuxième partie de saison 2024-2025. Beaucoup recherchent le fameux match déclic, à l’image de la réception de Manchester City l’année passée, qui avait clairement lancé la belle série parisienne.

Attention à la relecture de la saison précédente

A chaque saison son scénario, et à force de vouloir désigner un match déclic, on l’attend toujours. A pareille époque la saison passée, le PSG s’était facilement imposé à Brest (3-0) et n’avait pas perdu un match depuis le mois de novembre 2024, contre le Bayern Munich. La dynamique est totalement différente cette saison, pour des raisons déjà largement évoquées (préparation tronquée, effectif limité volontairement pour faire progresser les jeunes, blessures à répétition).

En 2024-2025, ce sont les tâtonnements de Luis Enrique qui faisaient jaser, avec sa recherche du faux numéro 9 idéal, jusqu’à ce que Dembélé s’impose grâce à une efficacité redoutable. Mais le PSG concédait aussi beaucoup d’occasions, comme cette saison. La domination totale et le score fleuve de la finale face à l’Inter Milan ne doivent pas occulter le reste du parcours européen : qualification aux tirs au but face à Liverpool, match retour très compliqué face à Aston Villa et Donnarumma héroïque face à Arsenal.

Des individualités moins éclatantes

Les supporters, chroniqueurs et autres consultants attendent de voir le PSG 2025 à chaque sortie. On le retrouve par séquence, mais des choses ont changé. Le gardien bien sûr, mais aussi quelques individualités plus en dedans. Marquinhos se fait bouger, Vitinha rayonne un peu moins et perd de la verticalité dans son jeu, João Neves a du mal à enchaîner les bonnes prestations… Et l’individualisme a bien fait son apparition à plusieurs reprises dans le secteur offensif. Là où la volonté de servir le joueur le mieux placé était palpable la saison passée, on sent aujourd’hui l’attirance plus poussée pour l’exploit individuel (frappes forcées, rushs balle au pied plus fréquents).

Rien de dramatique si le PSG parvient à endiguer le phénomène, visiblement ressenti par certains joueurs (pas exempt non plus d’individualisme), et il faudra que le cadre collectif instauré par Luis Enrique soit strict dans les prochaines semaines. Le club francilien peut encore croire à une de saison victorieuse en Europe, parce qu’il a fait sauter la barrière psychologique du premier succès en Ligue des Champions, parce que ses joueurs connaissent le travail à accomplir, parce que ses adversaires en ont plus peur et sont capables de se louper pour cette seule raison. Mais c’est bien plus que cela qu’il faut pour un nouveau déclic salvateur.