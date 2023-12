La réaction d’Arsenal à la création de la Super League

Il y a deux ans et demi, Arsenal faisait partie des 12 membres fondateurs de la Super League, qui ont tenté de faire scission avec le système des coupes d’Europe organisé par l’UEFA. Rapidement et face au tollé suscité, les Gunners ont fait machine arrière et sont rentrés dans le rang. Depuis, la position du club anglais est restée la même. Il continuera à disputer les compétitions de l’organisation européenne, malgré la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne hier.

«Le Arsenal Football Club prend note de l’arrêt de la Cour de justice européenne du jeudi 21 décembre 2023 et notre position par rapport à la Super League européenne n’a pas changé. Nous continuerons à participer aux compétitions de l’UEFA et à travailler avec d’autres clubs européens et l’Association européenne des clubs (ECA)», affirme le communiqué ce vendredi. Un nouveau coup dur à encaisser pour les promoteurs de la Super League.