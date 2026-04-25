L1 : l’OL franchit un cap historique et devance l’ASSE

L’Olympique Lyonnais a fait le job contre Auxerre ce samedi (3-2). En effet, les hommes de Paulo Fonseca ont assuré les trois points dans leur antre pour retrouver une troisième place au classement. Par ailleurs, une nouvelle statistique pourrait faire du bruit après ce succès. L’OL vient de franchir un cap historique en Ligue 1.

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Pour la première fois depuis sa création en 1950, le club rhodanien dépasse son rival de toujours, l’AS Saint-Étienne (actuellement en deuxième division) au classement des victoires dans l’élite. Les Lyonnais totalisent 1070 victoires contre 1069 pour l’ASSE. Si les deux formations ont désormais un cran d’écart, la rivalité persiste.