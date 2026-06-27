CdM 2026 : les affiches déjà connues des 16es de finale !

Le tableau des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 continue de se dessiner. Après les résultats de la nuit, trois nouvelles affiches ont été officialisées. La qualification historique du Cap-Vert, deuxième du groupe H derrière l’Espagne, envoie la sélection africaine défier l’Argentine de Lionel Messi. De son côté, le match nul entre l’Égypte et l’Iran (1-1) a permis aux Pharaons de prendre la deuxième place de leur groupe et d’hériter de l’Australie. Enfin, la France connaît également son adversaire depuis l’élimination de l’Uruguay : les Bleus affronteront la Suède mardi.

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Huit rencontres sont désormais connues : France-Suède, Afrique du Sud-Canada, Pays-Bas-Maroc, États-Unis-Bosnie-Herzégovine, Brésil-Japon, Côte d’Ivoire-Norvège, Argentine-Cap-Vert et Australie-Égypte. Si l’Argentine peut se réjouir d’un tirage particulièrement favorable face à la surprenante sélection capverdienne, le choc entre les Pays-Bas et le Maroc s’annonce pour le moment comme la plus grosse affiche de ces 16es de finale.

Les affiches déjà connues des 16es de finale