Coupes d’Europe : les clubs espagnols n’en croient pas leurs yeux

Si le football français a vécu un jeudi un peu noir avec l’élimination de l’OL et du LOSC en Ligue Europa, l’Espagne vit quant à elle un rêve éveillé. Les six clubs engagés en coupes d’Europe cette semaine ont tous passé le stade des 8es de finale : le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone en Ligue des Champions, le Celta de Vigo et le Betis Séville en Ligue Europa, et le Rayo Vallecano en Ligue Europa Conférence. Ils prétendent même au titre final.

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D’après Opta, sur les 24 équipes restantes en Europa, 6 sont espagnoles, soit 25 %. C’est évidemment un record sur le continent. Les Anglais suivent de près avec 5 clubs mais seulement deux en Ligue des Champions. Seuls l’Athletic et Villarreal se sont manqués en Ligue des Champions, en terminant respectivement 28e et 35e de la phase de championnat. C’est déjà de l’histoire ancienne. Un véritable triomphe dont se fait évidemment écho la presse espagnole ce matin, après une semaine historique.

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10 équipes espagnoles en Europe l’an prochain ?

«Les six équipes espagnoles restent en lice, le championnat est le meilleur d’Europe, et la cinquième place en Ligue des Champions est à notre portée», s’enflamme Marca dans ses colonnes. C’est bien là tout l’enjeu. Se satisfaire des résultats des clubs domestiques est une chose, mesurer les conséquences en est une autre. Au classement UEFA, l’Espagne a mis à distance l’Allemagne, son plus proche concurrent, et elle devrait obtenir à nouveau une 5e place qualificative pour la C1 l’an prochain, comme cette saison.

Pour cela, il faut terminer l’exercice en cours aux deux premières places, ce qui semble bien parti. AS se met même à rêver du prochain exercice avec 10 équipes espagnoles sur la scène continentale. Il faudrait pour cela que le Celta ou le Betis remporte la Ligue Europa pour obtenir un 6e ticket pour la C1. La Liga aura toujours deux places en Ligue Europa, et pourquoi pas même une 3e en cas de succès du Rayo en C4. Et puis il reste une place en Ligue Europa attribuée au vainqueur de la Coupe du Roi. En cas de succès de l’Atlético, déjà qualifié en C1 par le championnat, la place serait offerte au 6e, au 7e, voire au 8e de Liga en fonction de son identité, et d’une qualification déjà acquise par un autre biais.