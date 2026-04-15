PSG : Désiré Doué a vécu une soirée cauchemardesque à Liverpool

Sous la pluie glaciale d’Anfield et dans une ambiance électrique portée par le Kop, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions en s’imposant (0-2) face à Liverpool. Mais derrière le score final et la solidité collective parisienne, la soirée de Désiré Doué a rapidement pris des airs de calvaire. Aligné d’entrée dans un match à très haute intensité, le jeune Parisien a souffert dès les premières minutes face au pressing anglais, dans un couloir où les duels s’enchaînaient à un rythme infernal. Peu trouvé dans les bonnes zones, souvent obligé de décrocher pour toucher le ballon, il a peiné à exister dans une première période globalement brouillonne, où le PSG a surtout subi les vagues adverses.

La suite après cette publicité

Comme si cela ne suffisait pas, le scénario s’est encore durci au retour des vestiaires. Toujours sous pression dans un match où Liverpool poussait de plus en plus fort, Doué a fini par céder physiquement après un contact et une succession d’efforts répétés à haute intensité. Touché, a priori au genou après un coup reçu, il a dû quitter ses partenaires, laissant sa place dans un moment déjà tendu pour les Parisiens. Une sortie prématurée qui est venue conclure une soirée compliquée de bout en bout pour le jeune talent, pris dans le rythme de Liverpool et finalement contraint de regarder la qualification parisienne se dessiner depuis le banc, loin de l’impact espéré.

La suite après cette publicité

Luis Enrique se veut rassurant

Aligné dans un match où chaque ballon demandait de la justesse et du sang-froid, le jeune talent parisien a pourtant démarré avec une situation intéressante dans la zone de Milos Kerkez, sans parvenir à la bonifier. Mais très vite, il s’est égaré dans un registre trop individuel, multipliant les tentatives en un contre un et cherchant parfois la faute, avec une efficacité très limitée. Son match a basculé aussi sur une série d’actions manquées, dont une offrande d’Ousmane Dembélé mal négociée et un ballon perdu qui aurait pu coûter cher dans le premier acte, dans un contexte où Liverpool poussait fort et où chaque erreur pesait lourd. La prestation de l’ancienne pépite de Rennes, globalement en dedans, s’est dégradée encore au fil des minutes avec un taux de duels perdus très élevé et une influence offensive insuffisante, malgré quelques fulgurances dans les transitions. Touché physiquement après un contact avec Dominik Szoboszlai, Doué a finalement été contraint de céder sa place en seconde période, dans un moment où le match basculait totalement du côté parisien.

« Il n’y a rien de grave mais je ne suis pas docteur. Avec cette intensité dans ce type de match, c’est normal d’avoir des problèmes, on verra demain ce qu’ils ont exactement», a néanmoins rassuré Luis Enrique au micro de Canal+. Son remplacement par Bradley Barcola a apporté immédiatement davantage de propreté et de dynamisme dans les attaques du PSG : plus juste techniquement, plus fluide dans les sorties de balle, l’ancien Lyonnais devient même passeur décisif sur le second but parisien. Une entrée qui contraste fortement avec celle de Doué, tout en participant à l’équilibre d’un PSG capable de survivre au temps fort anglais avant de frapper au meilleur moment. Anfield restera un stade à double lecture dans le début de carrière de Désiré Doué, puisque c’est dans cet antre que son éclosion a eu lieu, en brillant et marquant l’an dernier, mais aussi celui des contrastes, où le jeune talent du PSG a cette fois exposé toute l’irrégularité de son jeu face à Liverpool malgré un but au match aller au Parc des Princes.