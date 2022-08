Carlo Ancelotti nommé entraîneur UEFA de l'année !

À l'occasion du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, l'UEFA en a profité pour dévoiler l'entraîneur de l'année. Sans surprise, c'est Carlo Ancelotti qui a remporté une nouvelle fois cette distinction. La quatrième fois dans sa carrière, un record.

La suite après cette publicité

Ce trophée vient récompenser une saison XXL du Real Madrid puisque le tacticien italien a mené son équipe sur le toit de l'Europe et de l'Espagne en remportant la Liga et la Ligue des champions. Il remporte ce trophée devant Jurgen Klopp et Pep Guardiola. Il succède à Thomas Tuchel.