Grégory Coupet réagit à son départ de l'OL

La nouvelle en a surpris plus d'un. Personnage estampillé Olympique Lyonnais, Grégory Coupet a quitté les Gones pour signer du côté de Dijon. Un départ lié à la fin du contrat de l'ancien portier lyonnais qui n'a pas manqué de faire réagir les habitués de l'OL sur les réseaux sociaux.

Quelques instants plus tard, Coupet a expliqué les raisons de la fin de son aventure rhodanienne. Et ça risque de faire jaser. «Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes...», a-t-il posté sur son compte Twitter.