CdM 2026 : l’OL interpelle Didier Deschamps pour Corentin Tolisso

Ce vendredi soir, l’équipe de France a pu connaître ses prochains adversaires pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Lors du tirage au sort organisé à Washington, les Bleus ont hérité d’un groupe assez relevé avec le Sénégal, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur du match Bolivie-Suriname.

La suite après cette publicité

Et avant la liste des Bleus pour le Mondial 2026, l’Olympique Lyonnais a fait un appel à Didier Deschamps : sélectionner Corentin Tolisso pour qu’il puisse participer au match contre le Sénégal et son coéquipier sénégalais Moussa Niakhaté (29 ans). «Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté», a écrit le club lyonnais sur ses réseaux sociaux.