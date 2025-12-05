Menu Rechercher
Commenter 16
CDM

CdM 2026 : l’OL interpelle Didier Deschamps pour Corentin Tolisso

Par Samuel Zemour
1 min.
L'OL face au PSG @Maxppp

Ce vendredi soir, l’équipe de France a pu connaître ses prochains adversaires pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Lors du tirage au sort organisé à Washington, les Bleus ont hérité d’un groupe assez relevé avec le Sénégal, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage intercontinental opposant l’Irak au vainqueur du match Bolivie-Suriname.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde @CorentinTolisso vs @moussa_nkt 🔥😍
Equipe de France ⭐⭐
𝑳𝒆 𝒕𝒊𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒐𝒎𝒃𝒆́ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 ! 🏆

La route pour la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟔 commencera par le Sénégal 🇸🇳, la Norvège 🇳🇴 et le vainqueur des barrages entre la Bolivie 🇧🇴, le Suriname 🇸🇷 et l’Irak 🇮🇶
Voir sur X

Et avant la liste des Bleus pour le Mondial 2026, l’Olympique Lyonnais a fait un appel à Didier Deschamps : sélectionner Corentin Tolisso pour qu’il puisse participer au match contre le Sénégal et son coéquipier sénégalais Moussa Niakhaté (29 ans). «Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté», a écrit le club lyonnais sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Sénégal
Moussa Niakhaté
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Sénégal Flag Sénégal
Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier