PSG : Ousmane Dembélé prévient la Ligue 1 après la grosse victoire contre l’OM

PSG 5-0 Marseille

Le PSG a frappé fort ce dimanche soir. Alors qu’ils avaient été battus au Vélodrome, puis victorieux aux tirs au but lors du Trophée des Champions, les Parisiens étaient attendus au Parc des Princes pour défier l’OM. Et il n’y a pas eu de match, puisque le club de la capitale a terrassé son éternel rival sur le score de 5-0, avec un grand Ousmane Dembélé.

Le Ballon d’Or 2025, auteur d’un doublé, s’est livré après la rencontre et a assuré que le PSG était de retour pour la deuxième partie de saison. « C’est un match spécial pour tous les Parisiens, on avait à cœur de faire un grand match et faire passer un message à tout le monde : on est de retour et cette deuxième partie de saison, on va tout faire pour tout gagner », a déclaré l’international français. Le message est passé…

