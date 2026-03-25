Orlando City : l’état actuel du futur club d’Antoine Griezmann ne fait pas vraiment rêver…

«Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j’ai un contrat, je veux le prolonger et continuer à être important» En novembre dernier, Antoine Griezmann confirmait une énième fois qu’il espérait toujours jouer un jour en Major League Soccer. Quatre mois plus tard, le voeu de l’attaquant de l’Atlético de Madrid a été exaucé. Hier, mardi 24 mars, Orlando City a officialisé l’arrivée du champion du monde 2018 français en Floride. Griezmann finira la saison avec les Colchoneros avant de s’envoler pour les États-Unis pour rallier la Floride et Orlando. «L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029. Griezmann rejoindra les Lions en tant que joueur désigné dès l’ouverture du mercato d’été de la Major League Soccer en juillet, sous réserve de la réussite des examens médicaux et de la réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1», a annoncé la formation de MLS.

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En MLS, Griezmann va donc enfin réaliser son rêve et imiter David Beckham, Steven Gerrard, Zlatan Ibrahimovic, Kaka, Nani ou plus récemment Lionel Messi, Luis Suarez, Son Heung-min et Thomas Müller. Cependant, une question se pose logiquement. Grizi y va-t-il pour profiter du cadre de vie paisible et ensoleillé de la Floride ou cherchera-t-il, à l’instar de Lionel Messi ou de Thomas Müller, à soulever l’un des derniers trophées de sa carrière ? Pour le moment, il est impossible de prédire l’avenir, mais pour la famille Wilf, qui détient le club, cette arrivée est présentée comme un tournant pour l’écurie floridienne. «L’arrivée d’Antoine à Orlando marque un tournant décisif non seulement pour notre club, mais aussi pour notre ville, nos supporters et la Major League Soccer. C’est l’un des joueurs les plus doués, les plus accomplis et les plus influents de sa génération, et sa décision de rejoindre l’Orlando City reflète la mission et la culture de notre club. Notre objectif est de constituer chaque année une équipe capable de remporter le titre, et l’arrivée d’un joueur de classe mondiale comme Antoine renforce cet engagement et notre conviction quant à ce que le club peut accomplir», a déclaré Mark Wilf, propriétaire et président d’Orlando City. Un beau discours. Mais qu’en est-il vraiment ?

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«On peut se demander si Griezmann savait dans quoi il s’embarquait lorsqu’il a accepté ce transfert»

Sur le papier, Orlando a mal débuté sa saison 2026 avec quatre défaites et une seule victoire lors de ses cinq premiers matches (5 buts marqués, 17 encaissés). Orlando est 13e au classement de la Conférence Est et le 11 mars dernier, le club américain a décidé de se séparer de son emblématique entraîneur Oscar Pareja, présent depuis 2019. Un premier aperçu peu flatteur. Mais avec Griezmann en tête d’affiche, Orlando prévoit-il d’autres arrivées clinquantes, comme l’a fait l’Inter Miami ? Après avoir réussi à attirer Lionel Messi dans ses filets, le club détenu par David Beckham a su recruter d’autres grands noms tels que Luis Suarez, Sergi Busquets, Jordi Alba, Sergio Reguilon ou encore Rodrigo De Paul. Orlando n’est pas vraiment dans le même registre. Le New York Times indiquait dernièrement que le club floridien s’était activé pendant l’intersaison pour constituer un effectif autour de jeunes joueurs, en recrutant trois espoirs brésiliens dans le cadre de contrats appelés « Initiative pour les moins de 22 ans », un dispositif de la MLS visant à encourager les équipes à recruter de jeunes joueurs. Autant dire que Griezmann a de fortes chances d’être la seule tête d’affiche d’une équipe sans autre joueur connu. D’ailleurs, ESPN affiche une certaine inquiétude pour le Français. Le média explique que les attentes vis-à-vis des « Designated Players » sont très importantes en MLS, mais qu’il faudra sans doute avoir un peu plus de patience pour Griezmann.

« Il rejoint un club qui est tout le contraire d’une machine bien huilée. Après cinq matches, Orlando occupe la 13e place de la Conférence Est, qui compte 15 équipes, avec la plus mauvaise différence de buts de la ligue (-12). Les 40 tirs cadrés encaissés par les Lions constituent également le pire total de la ligue. C’est une dynamique qui ne manquera pas de mettre à l’épreuve l’amour de Griezmann pour la culture sportive américaine. Ce début de saison désastreux a suffi à coûter son poste à l’entraîneur de longue date Oscar Pareja après seulement trois matchs, ce qui amène à se demander : s’il suffisait de cela pour se séparer de Pareja, pourquoi ne pas l’avoir remercié à la fin de la saison dernière ? À présent, l’essentiel du travail effectué pendant la pré-saison a été réduit à néant. (…) Les recures n’ont, du moins pour l’instant, pas apporté d’amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. On peut se demander si Griezmann savait dans quoi il s’embarquait lorsqu’il a accepté ce transfert. Il arrive à Orlando dans un contexte qui n’est certainement pas similaire à celui de Son Heung-Min et Thomas Müller lorsqu’ils ont rejoint respectivement le Los Angeles FC et les Vancouver Whitecaps. Dans ces deux cas, le joueur recruté était considéré comme la dernière pièce du puzzle de l’effectif. On ne leur a pas demandé de porter toute l’équipe à eux seuls. Même une équipe comme les San Jose Earthquakes, qui, pendant une grande partie de la dernière décennie, a été un exemple flagrant de ce qu’il ne faut pas faire en MLS, dispose d’une base qui semble prête à tirer le meilleur parti de la nouvelle recrue Timo Werner. Les Quakes n’ont peut-être pas d’autres stars, mais il semble y avoir un plan en place. En fait, San Jose semble avoir environ 12 mois d’avance en termes de constitution de l’effectif, en particulier en défense, par rapport à la situation actuelle d’Orlando. » Antoine Griezmann fera-t-il mentir tout le monde ?