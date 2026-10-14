Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Ligue des Champions : une soirée historique avec 46 buts inscrits en neuf matches !

Par Josué Cassé
1 min.
Le Real Madrid au courage @Maxppp

La Ligue des Champions a vécu une soirée complètement folle ce mercredi. Avec 46 buts inscrits en neuf rencontres, la deuxième soirée de la deuxième journée a, en effet, établi un nouveau record dans l’histoire de la compétition, dépassant de trois réalisations la précédente marque, fixée en octobre 2025. Aucun match ne s’est terminé sur un score nul et vierge, pour le plus grand bonheur des amateurs de football offensif. Au total, 78 buts ont été inscrits sur l’ensemble de cette deuxième journée, un autre record pour la phase de ligue de la compétition.

La suite après cette publicité

Parmi les rencontres les plus spectaculaires, Liverpool a dominé le LASK (6-3), tandis qu’Aston Villa a écrasé Fenerbahçe (6-0). Le Real Madrid a également marqué les esprits en renversant l’AS Rome (4-3), après avoir été mené 3-1, alors que le PSG s’est imposé sur la pelouse de Manchester City (4-2), au terme d’un match à rebondissements. Avec six rencontres sur neuf comptant au moins cinq buts, cette soirée européenne a confirmé le caractère spectaculaire de cette édition.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Real Madrid
Liverpool

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Liverpool Logo Liverpool FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier