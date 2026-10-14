Ligue des Champions : une soirée historique avec 46 buts inscrits en neuf matches !

La Ligue des Champions a vécu une soirée complètement folle ce mercredi. Avec 46 buts inscrits en neuf rencontres, la deuxième soirée de la deuxième journée a, en effet, établi un nouveau record dans l’histoire de la compétition, dépassant de trois réalisations la précédente marque, fixée en octobre 2025. Aucun match ne s’est terminé sur un score nul et vierge, pour le plus grand bonheur des amateurs de football offensif. Au total, 78 buts ont été inscrits sur l’ensemble de cette deuxième journée, un autre record pour la phase de ligue de la compétition.

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Parmi les rencontres les plus spectaculaires, Liverpool a dominé le LASK (6-3), tandis qu’Aston Villa a écrasé Fenerbahçe (6-0). Le Real Madrid a également marqué les esprits en renversant l’AS Rome (4-3), après avoir été mené 3-1, alors que le PSG s’est imposé sur la pelouse de Manchester City (4-2), au terme d’un match à rebondissements. Avec six rencontres sur neuf comptant au moins cinq buts, cette soirée européenne a confirmé le caractère spectaculaire de cette édition.