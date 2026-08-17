Atlético : Kang-in Lee affiche ses folles ambitions

Présenté à la presse après son arrivée à l’Atlético de Madrid, Kang-In Lee affiche déjà de grandes ambitions avec sa nouvelle équipe. L’ancien joueur du PSG estime que les Colchoneros disposent de tous les ingrédients pour réussir une grande saison et insiste sur l’état d’esprit collectif.

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« Nous sommes prêts à gagner. C’est le plus important dans le football. Nous avons des joueurs et un staff technique fantastiques. Il est essentiel d’avoir cette mentalité de vouloir tout gagner. Et je pense que nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs. Définir le niveau de LaLiga est difficile. Lorsque je commencerai à jouer des matchs, je pourrai voir si le niveau a changé, mais l’Atlético est prêt à gagner. Je vois l’équipe se porter très bien. Cette année, nous gagnerons beaucoup de choses et apporterons beaucoup de joie aux supporters de l’Atlético », a confié l’ancien joueur du PSG.