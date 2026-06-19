Dossier Nico Paz : le Real Madrid se vexe et annonce une mauvaise nouvelle à Côme

Le dossier Nico Paz semblait déjà réglé d’avance. Après ses deux saisons à Côme, il devait revenir au Real Madrid cet été grâce à sa clause de rachat. Problème, il veut rester dans le club de Cesc Fabregas, qui n’a pas du tout les moyens de satisfaire les exigences de la Casa Blanca.

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L’histoire semblait écrite d’avance. Comme d’autres joueurs passés par La Fabrica (Dani Carvajal) avant lui, ou recrutés très jeunes (Marco Asensio, Endrick), Nico Paz devait être partir temporairement pour grandir et briller ailleurs, avant de revenir sous le maillot du Real Madrid. Jusque-là, le plan a parfaitement fonctionné. Vendu il y a deux ans à Côme pour 6 M€, le milieu de terrain devenu le maître à jouer de son équipe, sous la houlette bienveillante de Cesc Fabregas.

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Sa dernière saison fut même bluffante de réussite. Avec 13 buts et 8 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, l’Argentin de 21 ans a permis à son club d’accrocher pour la première fois de son histoire une qualification en Ligue des Champions l’an prochain, en plus d’avoir atteint les demi-finales de la Coupe d’Italie. Devenu international (10 sélections, 1 but) et appelé par Scaloni pour disputer la Coupe du Monde, il est temps pour Nico Paz de rentrer au bercail.

Le Real est d’accord pour le vendre définitivement, mais au prix fort

C’était le plan initial. Dans la vente du milieu créatif, le Real avait glissé une clause de rachat de 9 M€ pour les deux prochains étés (2026 et 2027). José Mourinho avait déjà validé son retour, le dossier semblait être parti sur des rails, jusqu’à ce que l’Argentin fasse connaître ses intentions. Il souhaite rester à Côme et être dirigé par Fabregas en qui il a toute confiance. La Casa Blanca a de quoi être contrariée, d’autant qu’elle cherche à se renforcer dans l’entrejeu et le profil de Paz correspondait parfaitement à ce qu’elle cherchait, un élément capable de guider le jeu.

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Malgré de premières discussions pour raisonner le natif de Tenerife, la direction madrilène s’est rapidement retrouvée bloquée. Sans doute vexée par ce revirement de situation et alors qu’elle ne souhaite pas perdre la face, elle a fini par accepter son départ, ou plutôt son non-retour, mais à une condition. Selon Sky Italia, il faudra payer 60 M€. Le message est clair, si Côme le veut, ça sera de manière définitive et au prix du marché. Bien sûr, ça n’entre pas du tout dans la politique des Biancoblu et à ce tarif-là, Paz ne reviendra pas. Les négociations sont au point mort…