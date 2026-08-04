Mercato Nice : ça s’agite autour d’Antoine Mendy

À seulement 22 ans, Antoine Mendy n’est définitivement plus un novice au plus haut niveau. L’international sénégalais a franchi un cap significatif, en témoigne sa titularisation lors de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc. Formé au Burel FC avant de parfaire ses gammes sur la Côte d’Azur, le défenseur athlétique dispose d’une solide expérience puisqu’il totalise déjà près d’une centaine de matchs professionnels sous les couleurs du Gym. Sa grande polyvalence, qui lui permet d’évoluer avec la même aisance dans l’axe de la défense ou sur le flanc droit, en fait un profil particulièrement recherché et valorisé.

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Forcément, cette belle progression ne passe pas inaperçue à l’étranger et sa cote grimpe en flèche. Selon nos informations, la Serie A s’intéresse de près à son cas : la Fiorentina et l’Udinese sont d’ores et déjà venus aux renseignements pour sonder la faisabilité de l’opération. Mais l’intérêt le plus pressant pourrait bien venir d’outre-Manche, où Crystal Palace suit le dossier avec une attention toute particulière.

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Crystal Palace apprécie le profil et la marge de progression de Mendy

Les Eagles, toujours très friands des talents issus du championnat de France, apprécient énormément le profil athlétique de l’international sénégalais. La direction londonienne est convaincue par sa forte marge de progression et estime qu’il possède toutes les caractéristiques physiques pour briller dans l’exigeante Premier League. Doté d’une puissance financière importante, le club anglais coaché par Pierre Sage a largement les moyens de passer à l’offensive.

Une agitation qui fait les affaires de l’OGC Nice. Dans l’obligation de trouver plusieurs dizaines de millions d’euros cet été pour renflouer ses caisses, la direction azuréenne est totalement ouverte à l’idée d’un départ de son joueur. Les décideurs niçois ont fixé leurs conditions et sont prêts à entamer les discussions à partir d’une offre de 15 millions d’euros. Le coup d’envoi des enchères est donné !