Chelsea : l’adjoint d’Antonio Conte vole au secours de Graham Potter

Propulsé entraîneur principal de Tottenham pendant la convalescence d’Antonio Conte, parti en Italie après son opération à la vésicule biliaire, Cristian Stellini a parlé de son admiration et de son respect pour l’entraîneur de Chelsea, Graham Potter que l’Italien a repéré depuis son passage fructueux sur le banc de Brighton : «J’ai étudié Potter depuis mon arrivée ici parce que c’était un manager qui était à Brighton la saison dernière et j’ai beaucoup suivi Brighton. Cela m’a surpris par leur façon de jouer, la façon dont ils ont changé de système à plusieurs reprises et la façon dont ils étaient bons pour défier Potter. Nous avons joué de nombreux matchs contre eux et chaque match était différent, donc comprendre les décisions qu’il a prises la saison dernière était vraiment intéressant pour moi. C’est sûr que c’est un grand manager», s’est d’abord rappelé l’entraîneur italien.

Malheureusement, Potter est sur un siège éjectable chez les Blues et enchaîne critiques et mauvais résultats. Mais pour Stellini, la direction londonienne doit prendre son temps et réfléchir : «Je ne sais pas pour Chelsea mais je sais que chaque équipe, chaque club, chaque saison est différente. Vous devez faire attention et ne pas vous précipiter de la manière dont vous voulez que l’équipe obtienne le résultat. Le résultat ne dépend parfois pas de la qualité de votre travail ou de la façon dont vous travaillez bien, mais peut-être qu’une équipe différente a besoin de plus de temps. Ça dépend. Parfois, il faut être patient. Il faut attendre le bon moment, le résultat arrive aussi si on ne s’y attend pas», a ensuite conclu Stellini. Le Britannique appréciera à la veille de défier Tottenham.

