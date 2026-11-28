Remonté à la sixième place de Ligue 1 après un début de saison catastrophique, l’Olympique de Marseille aborde son déplacement à Auxerre ce week-end dans une dynamique nettement plus favorable, portée notamment par son récent succès en Ligue Europa face au Levski Sofia. Présent en conférence de presse d’avant-match, Bruno Genesio a profité de cette embellie sportive pour faire un point précis sur les forces en présence au sein de son effectif avant ce nouveau rendez-vous en championnat.

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Le technicien phocéen a ainsi confirmé : « Geoffrey (Kondogbia), il y a toujours une incertitude sur sa participation au match de demain. Tim (Weah) devrait être là. Emerson poursuit sa rééducation et Derek aussi. » Un état des lieux clair qui oblige le staff marseillais à composer avec quelques ajustements défensifs pour tenter de poursuivre sa remontée au classement.