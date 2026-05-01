Venise fait son retour en Serie A !

Le dénouement était attendu ce vendredi et c’est désormais officiel, le Venezia Football Club sera bien de retour en Serie A la saison prochaine. Grâce à son match nul sur la pelouse de la Spezia (2-2), la formation italienne est assurée de terminer dans les deux premières places.

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Avec trois points de plus que Monza, 3e, Venezia devra par contre assurer le titre lors de l’ultime journée car il ne compte qu’un point d’avance sur Frosinone. Cette dernière jouera aussi sa montée avec Monza lors de la dernière journée qui s’annonce palpitante.