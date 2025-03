Ligue 1 : Nice enfonce Saint-Etienne et met la pression sur l’OM

L’heure est toujours à l’urgence à Saint-Etienne. L’éclaircie entrevue face à Reims pour la première d’Eirik Horneland (3-1, le 4 janvier) s’est vite estompée. Depuis, les Verts n’ont pris que 3 points sur les 7 matchs suivants et la venue de Nice ce samedi à l’occasion de cette 24e journée annonçait un double objectif. Non seulement, il fallait gagner pour calmer la colère grandissante des supporters, s’extirper de cette angoissante 16e place, et laver l’affront du match aller où le Gym en avait collé 8 à son adversaire du jour. L’eau a coulé sous les ponts depuis septembre. Cardona, titulaire à Geoffroy-Guichard, et Bernauer, sont venus renforcer l’équipe même si le rapport de force n’a pas vraiment changé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 16 ASSE 19 24 -32 5 4 15 24 56

Et puis affronter l’OGC Nice en ce moment n’est pas vraiment une bonne affaire. En confiance avec leurs trois victoires de suite, les hommes de Franck Haise souhaitaient profiter du faux pas marseillais le week-end dernier à Auxerre pour chatouiller cette 2e place. Cette tendance se confirmait dès ces premiers instants. Les Aiglons dominaient largement les débats, autant dans le jeu que physiquement. Cardona écopait même d’un avertissement dès la 5e minute. Dans la foulée, Larsonneur réalisait un triple arrêt miraculeux devant Rosario, Santamaria et surtout Laborde (6e). Le portier s’employait encore sur cette demi-volée puissante de Clauss, avant de s’incliner sur la tête de Rosario, plus prompt à reprendre (0-1, 11e).

Les deux visages de l’OGC Nice

Il y avait de quoi avoir peur pour des Stéphanois, encore dépassés mais l’étreinte adverse s’est inexplicablement desserrée, entre erreurs de concentration, manque de coordination, et même d’efforts pour certains. Résultat, le Gym se retrouvait régulièrement coupé en deux, et à la merci de Foréziens ragaillardis. Après quelques alertes dans le camp niçois (16e, 20e, 26e), l’énorme faute de placement de Clauss laissait Stassin s’échapper et égaliser après un relais intelligent de Moueffek (1-1, 31e). Nice était devenu méconnaissable, totalement apathique (40e) et se risquait même à des relances toujours plus délicates. La pause devait servir à remettre tout à plat mais la nouvelle percée de Stassin bien bloquée par Bulka (47e) faisait craindre le jour sans. Ce fut une fausse alerte.

En réalité, les Azuréens étaient bel et bien de retour, décidés à enfoncer un adversaire qu’ils avaient eux-mêmes relancé. La frappe lointaine de Santamaria au bout d’une belle action collective donnait le ton (50e). C’est finalement le débordement suivant, signé Clauss, qui faisait la différence. Le centre de l’international français contraignait Nadé à marquer son camp (1-2, 52e). La domination ne faisait que reprendre. Cho (53e, 58e) et Santamaria (67e) manquaient le break, tandis que Larsonneur (57e) et Batubinsika (60e) limitaient la casse. Guessan pris alors ses responsabilités pour transformer ce ballon de Cho en son 10e but de la saison (1-3, 70e). Cette fois, les Verts abdiquaient, malgré une très belle occasion de Boakye (87e). Ils auraient aussi pu en prendre un dernier sans le tir de Bard sur la transversale (80e). Nice s’offre un 4e succès de suite en Ligue 1 et revient à auteur de l’OM, qui dispose d’une meilleure différence pour un petit but.