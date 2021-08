Junior Firpo explique les raisons de son départ du Barça

Alors que le FC Barcelone avait besoin de vendre cet été, le latéral gauche hispano-dominicain, Junior Firpo, a quitté la Catalogne pour rejoindre Leeds jusqu'en 2025, comme l'a annoncé ce lundi l'écurie entraînée par Marcelo Bielsa, ce lundi. Arrivé en 2019 chez les Blaugranas, le défenseur de 24 ans n'a disputé que 36 rencontres (2 buts inscrits) et a avoué qu'il voulait quitter Barcelone en raison de son manque de temps de jeu.

« J’ai beaucoup appris parce que j'ai joué avec certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste, mais j'ai aussi eu de la frustration parce que je voulais jouer plus et je pensais que je méritais d'avoir plus de temps de jeu. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne m'ont pas donné l'opportunité de jouer », a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. Impatient de débuter sous les ordres de Bielsa, Junior Firpo va maintenant découvrir la Premier League.