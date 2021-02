Atlético de Madrid : mais où s'arrêtera Luis Suarez ?

La suite après cette publicité

L'homme du match. Une fois encore. Ce lundi soir, face au Celta de Vigo (2-2), Luis Suarez (34 ans) n'a pas réussi à offrir la victoire à l'Atlético de Madrid. Mais il a encore régalé.

L'Uruguayen s'est offert un nouveau doublé, son cinquième déjà cette saison en Liga. Deux buts de n° 9 pur à la conclusion de centres au cordeau des latéraux du soir Marcos Llorente et Renan Lodi. Un régal pour les observateurs, un poison pour les défenseurs.

Il ne rate presque jamais sa cible

Depuis son arrivée chez les Colchoneros, el Pistolero affiche un rythme totalement fou en championnat, avec 16 réalisations en 17 apparitions (16 titularisations), 22 tirs cadrés et 42 tentatives au total. As compare l'actuel meilleur buteur de la Liga à «un cowboy du far west qui, à chaque fois qu'il tire, fait mouche et rapproche l'Atlético du titre de champion».

Alors que les Rojiblancos peinaient contre les Galiciens, le natif de Salto, «on fire (en feu)» pour Marca, a encore dégainé. Une assurance tous risques pour Diego Simeone et l'Atlético, leaders, qui comptent toujours 8 points d'avance sur le FC Barcelone au classement.