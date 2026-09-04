PSG : la confidence de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé

De retour dans le groupe du PSG ce vendredi après son absence face à Lille, Ousmane Dembélé a débuté la rencontre face à Monaco sur le banc. Auteur d’une belle entrée, le Ballon d’Or aurait pu apporter dès le début du match. Mais c’est bien un choix du coach Luis Enrique. Le technicien espagnol s’est expliqué sur la situation en conférence de presse.

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«Avec chaque joueur, les circonstances sont différentes. Ousmane avait fait un effort pour jouer les deux Supercoupes (Supercoupe d’Europe et Trophée des champions). Après, il a pris un peu de repos. À présent, on commence à augmenter les temps de jeu. Aujourd’hui, il a joué 20 ou 25 minutes à un très bon niveau. On est content de le voir de retour et ce sera comme ça pour les prochains matches.»