Sénégal : Édouard Mendy assassine la CAF et lâche ses quatre vérités !

Le Sénégal pensait avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Il n’en est finalement rien. Après près de deux mois, la CAF a finalement communiqué et surpris tout son monde, annonçant la défaite sur tapis vert des Lions de la Teranga, offrant donc le sacre au Maroc. Depuis cette annonce, une véritable bataille juridique et médiatique s’est engagée. Un contexte bouillant qui n’a pas empêché les Sénégalais de défiler, ce samedi, avec le trophée au Stade de France lors de la rencontre amicale face au Pérou.

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Si les hommes de Pape Thiaw ont logiquement remporté cette rencontre (2-0), ce duel a surtout été scruté pour les récents évènements. Et forcément, après cette affiche, les différents acteurs ont pris la parole, à commencer par Édouard Mendy, le portier sénégalais. Présent en zone mixte, le dernier rempart - qui évolue aujourd’hui à Al-Ahli en Arabie saoudite - a profité de l’occasion pour pousser un énorme coup de gueule sur les instances du football africain.

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Mendy s’alarme

« On a de l’incompréhension, avec cette instance de la CAF, on est habitués, on a malheureusement une instance qui avance moins vite que le football. Les gens parlent de gagnant ou de perdant, moi, je pense que le seul perdant, c’est le football et l’Afrique et le seul responsable, c’est la CAF », a commencé par s’indigner le natif de Montivilliers.

Frustré par la tournure des événements, le droitier d’1,94 m ne s’est pas arrêté là. « Le football dans son ensemble en Afrique avance plus vite que ses instances. Le football africain mérite de meilleurs dirigeants. Aux acteurs du football de prendre leurs responsabilités et de tout faire pour qu’on ait des instances aussi solides que notre football », a ainsi ajouté l’international sénégalais aux 56 sélections. Voilà qui est dit. Reste désormais à savoir si les choses bougeront dans les mois à venir…