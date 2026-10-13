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Ligue 1

OM : Papin compare Nouhoum Kamissoko à John Obi Mikel

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jean-Pierre Papin en 2019 @Maxppp

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien attaquant de l’OM a livré son regard sur le milieu de terrain de 21 ans, qu’il compare à un ancien international nigérian passé notamment par Chelsea. « Il me faisait penser à John Obi Mikel dans l’allure, avec les mêmes caractéristiques et qualités. Il est à l’aise techniquement car il joue simple. Il va récupérer, transmettre, et ça, ce n’est pas donné à tout le monde », a expliqué le Ballon d’Or 1991.

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Papin a également souligné les qualités de travailleur du jeune joueur, tout en évoquant sa personnalité réservée. « C’est une machine à laver, car il rend les ballons propres. Son problème était qu’il était très timide, il n’avait que son copain Ange Lago, mais sur le terrain, c’est un soldat, quelqu’un qui n’a pas peur de mouiller son maillot, bien qu’il doive encore être un peu aiguillé », a-t-il confié. Des propos élogieux qui mettent en lumière le potentiel de Kamissoko, titulaire le week-end dernier à Troyes.

Pub. le - MAJ le
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