OM : Longoria réclame une réaction à ses joueurs

Une défaite lors de l’Olympico avec un manque flagrant de caractère, un président agacé, des supporters remontés qui ont rencontré les joueurs mardi, voilà le contexte marseillais en ce mercredi 7 février. Présent face à la presse pour présenter l’une des recrues hivernales, Faris Moumbagna, Pablo Longoria a concédé que les résultats n’étaient pas à la hauteur, invitant tout le monde à se regarder dans une glace. « On n’a pas les résultats attendus. C’est normal en ce moment de se poser des questions. C’est le monde du foot. On continue à travailler. Il faut que tout le monde augmente son niveau d’exigence. C’est nécessaire de se dire les choses en face et de façon directe. Tout le monde doit assumer ses responsabilités. »

La suite après cette publicité

Il est revenu sur la réunion avec les supporters, au cours de laquelle il n’était pas présent, et sur les conséquences. « Je ne crois pas les paroles. Je crois en les actions et la réaction de tout le monde. C’était important de rencontrer ceux qui sont autour du club. Je crois que les joueurs ont de l’orgueil et de l’amour propre. On suivra ça dans les prochaines semaines », a-t-il assuré. C’est peu dire qu’une réaction est attendue au Vélodrome vendredi contre le FC Metz pour la 21e journée de Ligue 1.