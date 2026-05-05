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Real Madrid : Alvaro Arbeloa s’est embrouillé avec 7 joueurs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Real Madrid @Maxppp

Nommé à la tête du Real Madrid l’été dernier, Xabi Alonso n’a pas fait long feu. Il faut dire que certains joueurs, dont Vinicius Jr, Fede Valverde ou encore Rodrygo, n’étaient pas fans de l’Espagnol. Son remplaçant, Alvaro Arbeloa, a réussi l’exploit de faire pire que lui. En effet, Sport indique que l’ancien joueur de la Casa Blanca a été en conflit avec 7 joueurs depuis sa prise de fonction.

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Arbeloa est en conflit avec Carvajal, Asencio, Camavinga, Carreras, Gonzalo Garcia ou encore Ceballos, qui a d’ailleurs demandé à ce que le coach ne lui adresse plus la parole. Le dernier à avoir rejoint ce groupe est Kylian Mbappé. Le Français, qui brillait sous les ordres de Xabi Alonso, semble avoir plus de difficultés avec Arbeloa. Son récent voyage en Italie n’a certainement pas arrangé les choses entre le technicien et le Français, qui aurait d’ailleurs insulté un membre du staff lors d’un entraînement.

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