Manchester United : Cristiano Ronaldo chamboule l'avenir de Paul Pogba

Sept passes décisives en quatre rencontres. C'est le joli bilan de Paul Pogba en ce début de saison avec les Red Devils, après avoir été l'un des rares joueurs tricolores à avoir été à son niveau pendant l'Euro. Du haut de ses 28 ans, l'ancien de la Juventus est donc sur un petit nuage, mais dès qu'on parle de lui, forcément, on est obligé d'évoquer sa situation contractuelle.

Son contrat expire en 2022 et après de nouvelles spéculations tout au long de l'été, avec un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain notamment, le protégé de Mino Raiola a finalement décidé de rester. Pour prolonger, ou pour partir libre de tout contrat d'ici quelques mois ? Si on se fie aux informations de The Athletic, c'est bien la première option qui serait envisagée.

Le mercato estival a plu à Pogba

Le sérieux média s'appuie notamment sur les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho, qui auraient changé la donne auprès du Français. Une vague d'optimisme a envahi Old Trafford, et elle a bien touché La Pioche, qui pense désormais à rester. Le joueur est conscient qu'il peut gagner des titres avec Manchester United, et le déroulement de la saison devrait dicter sa décision finale.

Mais les efforts de la direction pour bâtir une équipe compétitive ne sont pas passés inaperçus aux yeux du principal concerné. Le journal en ligne rajoute aussi que l'arrivée de Camavinga à Madrid et le manque de mouvement de la part du Paris Saint-Germain conditionnent son avenir. Les fans des Red Devils peuvent donc être optimistes dans ce dossier, tout en profitant de la magie de Paul Pogba pour au moins quelques mois supplémentaires !