FC Barcelone - Aston Villa : les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit Aston Villa ce mardi à 21h à l’occasion de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Après leur défaite contre le PSG il y a deux semaines (4-2), les hommes d’Hansi Flick, 9es, doivent signer une victoire contre les Anglais pour tenir le rythme et se placer pour intégrer le top 8, synonyme de qualification directe en 8es de finale. De son côté, Aston Villa reste sur 3 victoires en autant de rencontres en Europe.

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Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Raphinha en pointe avec Lamine Yamal, Fermin et Gordon. Rodri et Pedri composent le double pivot avec Farinas, Cubarsi, Martin et Cancelo. Du côté d’Aston Villa, Jackson est titulaire en attaque avec McGinn, Buendia et Manzambi.

Les compositions officielles :

FC Barcelone :

Aston Villa :