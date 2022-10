Manchester United prêt à tout pour se débarrasser de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Une situation invraisemblable. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde et de l'Histoire du football, Cristiano Ronaldo n'est en ce moment que l'ombre de lui-même à Manchester United. Après avoir fait son come-back la saison passée en Angleterre, les choses se sont corsées l'été dernier avec l'arrivée d'Erik ten Hag du côté d'Old Trafford. Devenu remplaçant de luxe, l'attaquant de 37 ans ne digère pas la gestion de son cas. En refusant d'entrer en jeu contre Tottenham (2-0) mercredi, avant de quitter prématurément le banc puis le stade avant le coup de sifflet final, CR7 s'est attiré les foudres de son manager, son club et plus globalement de tout un pays.

Sanctionné par MU, Cristiano Ronaldo a été écarté du choc du week-end en Premier League sur la pelouse de Chelsea, ce samedi (18h30). Face à l'épineuse situation de la star portugaise et surtout à son comportement souvent jugé comme incompréhensif ou excessif, le vestiaire des Red Devils aurait même d'ores et déjà lâché le n°7 mancunien. Alors que l'équipe commence à trouver ses repères et remonte doucement, mais sûrement, au classement du championnat anglais, la position de l'ancienne star du Real Madrid est de plus en plus délicate.

United veut mettre Ronaldo à la porte

L'issue semble même inévitable pour l'international lusitanien, dont l'histoire d'amour avec Man United vire peu à peu au cauchemar. Si la possibilité de voir Cristiano Ronaldo s'envoler vers d'autres horizons dès cet hiver, ESPN révèle d'ailleurs ce samedi que les décideurs mancuniens, la famille Glazer en tête, étaient prêts à libérer le quintuple Ballon d'Or de ses derniers mois de contrat depuis l'été dernier, plus précisément depuis qu'il a annoncé sa volonté de quitter Manchester United. Le but étant notamment de soulager les finances de son juteux salaire (500.000 £ par semaine, soit environ 573.000 € hebdomadaires).

Le média américain va plus loin, confirmant la passe très compliquée dans laquelle se trouve le Portugais. Aucun club, hormis Al-Hilal, n'a en réalité manifesté un intérêt réel et concret pour Ronaldo. Un terrible constat en disant long sur l'image sportive (et extra-sportive ?) que dégage celui pour qui MU a déboursé 15 M€ à l'été 2021 alors qu'il évoluait à la Juventus. ESPN explique toutefois qu'un espoir subsite malgré tout dans les couloirs d'Old Trafford, puisqu'en cas de belle Coupe du monde de Ronaldo au Qatar, des clubs plus prestigieux pourraient se manifester. United est même prêt à prêter l'ancien du Sporting si une écurie propose de prendre en charge une partie de son salaire. Vous l'aurez compris, Manchester United est prêt à tout pour mettre CR7 à la porte...