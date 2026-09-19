OM : Bruno Genesio répond aux premières critiques avant le Classique

Un premier match réussi face à Strasbourg (4-0), puis quatre défaites consécutives : le contraste est saisissant pour l’Olympique de Marseille, qui reçoit le Paris Saint-Germain ce week-end. Mieux vaut éviter la passe de cinq dans un Vélodrome sous tension, et Bruno Genesio le sait. En conférence de presse, le technicien marseillais a joué la carte de l’optimisme lorsqu’il a été interrogé sur les raisons qui lui permettent de croire aux chances de l’OM face à Paris ce dimanche.

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« Ce sont toujours des matchs à part et particuliers, j’ai vécu ça avec Lyon face à Manchester City, se remémore l’ancien coach de Lille. On avait fait 1-1 à Caen, c’était un match catastrophique deux jours avant, et tout le monde pariait sur la minute à laquelle on allait prendre un but face à City. Finalement, on y est allé avec beaucoup d’humilité et on a fait le résultat que vous savez… C’est un Classique chez nous, j’ai une équipe avec de la fierté, de l’orgueil, et avec l’appui de notre public, on peut gommer nos insuffisances des derniers matchs. Si on est capable de le faire, on peut inquiéter le PSG à domicile même si ce sera difficile, c’est l’une, voire la meilleure équipe d’Europe, avec le meilleur entraîneur, les meilleurs joueurs. »

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« Je ne pense pas que ce soit le système qui soit à revoir aujourd’hui »

À l’heure où l’OM veut relever la tête, les points n’arrivent pas, mais les premières critiques, si. Bruno Genesio a notamment répondu aux interrogations autour de son dispositif : « je ne pense pas que ce soit le système qui soit à revoir aujourd’hui. Sur les 45/55 minutes à Rennes ou Istanbul, on fait plus que jeu égal face à deux équipes très compétitives, qui ont investi de l’argent à l’intersaison, mais ça a été plus compliqué lors de la dernière demi-heure. » Mais alors comment expliquer ce décrochage entre les entames et les fins de match ?

« Peut-être la façon dont on joue est un peu différente de celle à laquelle les joueurs ont pu être habitués ces dernières années, quelques joueurs découvrent aussi le très haut niveau, et il y a aussi un aspect mental sur lequel on doit s’améliorer, lorsqu’on a le contrôle du match, qu’on domine… Dès qu’il y a un grain de sable, on a tendance à vouloir se précipiter, ça crée des déséquilibres », explique Genesio, qui a aussi fait front face aux critiques ciblant son milieu de terrain. Il a aussi défendu Igor Paixao, mettant sa forme du moment sur le compte d’un été agité. Demain, une réaction est attendue de pied ferme.