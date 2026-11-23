Alors que l’AC Milan a déroulé face à Frosinone (5-1) plus tôt dans la journée, l’Inter Milan n’a pas réussi à suivre le rythme en concédant un match nul spectaculaire, mais frustrant sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (4-4) ce dimanche soir. Malgré une prestation offensive aboutie et un nouveau triplé étincelant de Pio Esposito, qui confirme sa montée en puissance à la pointe de l’attaque nerazzurra, les hommes de Cristian Chivu ont dilapidé par trois fois leur avance au tableau d’affichage. Un scénario cruel qui a profondément agacé l’entraîneur roumain au micro de DAZN après la rencontre : « nous avons mené trois fois au score, c’est ça le regret. Nous aurions pu faire beaucoup mieux dans la gestion, nous avons réussi à prendre deux buts d’avance et nous avons échoué à ce test de maturité par pure légèreté. »

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Particulièrement remonté contre les errements défensifs de son équipe, le technicien interiste n’a pas mâché ses mots pour pointer du doigt le relâchement coupable de ses joueurs dans les moments clés : « félicitations à l’Atalanta, ils ont su nous mettre en difficulté en occupant mieux la surface. Ce sont deux points offerts, retenons la leçon. La défense ? Il faut savoir lire des situations de jeu précises. C’est toujours une question d’attitude et de détermination à afficher. […] Le nombre de buts encaissés est bien trop élevé pour une équipe avec de telles ambitions. Je ne regarde pas en arrière, mais nous devons tous retenir qu’il faut se donner à fond jusqu’au coup de sifflet final. »