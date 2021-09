Le groupe de l'OM face à Monaco

Alors que l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l'AS Monaco, ce samedi à 21 heures, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a convoqué un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement sur le Rocher et espère bien poursuivre le bon début de saison réalisé par les Olympiens.

La suite après cette publicité

Pour ce rendez-vous, Amine Harit, dernière recrue du mercato estival des Phocéens sera bien présent et pourrait faire ses premières minutes sous le maillot marseillais. Toujours convalescent, Arkadiusz Milik ne figure quant à lui toujours pas dans le groupe. Plus surprenant tout de même, l'absence de Dimitri Payet. Le maître à jouer de l'OM qui a pris acte de la décision de la LFP (un match de suspension avec sursis), mercredi, suite aux incidents lors de la rencontre entre Nice et Marseille n'a pas été appelé pour ce choc. Le milieu marseillais souffre d’une gêne au niveau de la cuisse et le staff de l'OM n’a donc voulu prendre aucun risque.