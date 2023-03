Équipe de France : quel onze pour affronter les Pays-Bas ?

La suite après cette publicité

Les Bleus sont de retour ! Après nous avoir donné énormément d’émotions au Qatar, les hommes de Diner Deschamps vont débuter ce vendredi les éliminatoires de l’Euro 2024. Favorite d’un groupe B où elle affrontera les Oranje, Gibraltar, la Grèce et l’Irlande, la France va attaquer les festivités par le plat principal.

Mais cette fois, la bande à DD sera scrutée de près, car ce n’est plus tout à fait le même groupe qui sera sur le pont. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema ont pris leur retraite internationale. Il faudra donc remplacer tout ce petit monde. Dans les cages, Mike Maignan fait office de grand valoir pour reprendre le statut de numéro 1 de Lloris, mais les autres ?

Beaucoup de nouveaux

En défense, Deschamps fera-t-il confiance à la charnière Upamecano-Konaté ? Wesley Fofana et William Saliba auraient pu avoir leur chance, mais ils se sont tous les deux blessés et ont été remplacés par Jean-Clair Todibo et Axel Disasi. Sur le côté droit, Benjamin Pavard aura-t-il à nouveau sa chance après un Mondial catastrophique ? Enfin, si aucun suspense n’est attendu en attaque malgré le retrait de Benzema, quels milieux auront la confiance de DD ? Appelé pour la première fois, Kephren Thuram aura-t-il sa chance ?

Vous l’avez constaté, plusieurs interrogations subsistent concernant le onze type des Bleus. Et vous, que feriez-vous ? FM vous invite à composer votre onze de départ en répondant à l’adresse redaction@footmercato.net. Nous publierons les résultats le jeudi 23 mars dans la journée.

Pour rappel, la liste des Bleus :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jean-Clair Todibo (Nice), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Kephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (OM)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).