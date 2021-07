Sergio Ramos explique pourquoi il a rejoint le PSG

La suite après cette publicité

Vous ne rêvez pas. Après avoir offert Neymar à la Ligue 1, le Paris Saint-Germain vient de signer un nouveau gros coup sur le marché en s’offrant les services de Sergio Ramos, l’emblématique défenseur du Real Madrid. Poussé vers la sortie par Florentino Pérez après seize ans de bons et loyaux services, l'ancien Merengue n'a pas mis longtemps pour rebondir.

Annoncé dans le viseur du Manchester City de Pep Guardiola, Ramos est finalement arrivé dans la capitale française ce jeudi, libre de tout contrat. À 35 ans, le champion du monde 2010 va vivre la première expérience à l’étranger de sa carrière. Pas de quoi impressionner l'homme aux quatre Ligues des Champions. Bien au contraire.« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs. C’est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l’équipe à travailler pour gagner des titres », a-t-il déclaré pour sa première interview au site officiel du club.

« De l'expérience et de la maturité »

Sergio Ramos vient pour aider. Son expérience incontestable sera forcément un atout supplémentaire pour le club de la capitale, dans les grands rendez-vous européens notamment. Le défenseur espagnol a dit ce qu'il pouvait apporter à sa nouvelle équipe. « Je pense que je peux apporter de l'expérience et de la maturité. Je suis un travailleur, j'aime être constant et avoir le sens du sacrifice. C'est ce que j'ai réalisé pendant toute ma carrière, et j'essaierai de donner le meilleur de moi-même pour essayer de ramener le plus de titres ici. »

Il a aussi livré son regard sur son nouveau club. « C'est un club qui fait partie du gratin en Europe, c'est un club qui travaille beaucoup pour réussir, avec une belle histoire. C'est un club jeune mais qui ne cesse de grandir. Il y a de grands joueurs au sein de l'effectif, c'est une chance pour moi de grandir sur le plan personnel et professionnel. » Après Wijnaldum et Hakimi et en attendant Donnarumma, Sergio Ramos est un renfort de poids pour l'écurie parisienne.