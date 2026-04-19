PL : Liverpool arrache le derby de la Mersey, Aston Villa s’offre Sunderland dans un match fou

Ce dimanche, la Premier League retient son souffle pour le choc au sommet entre Manchester City et Arsenal à 17h30. En attendant, le traditionnel multiplex de 15h avait lieu. Et une grosse affiche nous attendait sur les bords de la Mersey avec le derby entre Everton et Liverpool. Balayés par le PSG en Ligue des Champions, les Reds se devaient de se ressaisir face à leur ennemi. D’entrée, les hommes d’Arne Slot ont été pris à la gorge d’entrée (6e, 15e). Auteurs d’une belle entame, les Toffees ont cru ouvrir le score grâce à Iliman Ndiaye (28e). Finalement, le but a été refusé à cause d’un hors-jeu de Jake O’Brien, à l’origine du centre. Dans la foulée, Mohamed Salah a ouvert le score après un délice de passe de Gakpo (0-1, 29e). Un but qui a fait rentrer Salah dans l’histoire de Liverpool avec ce but. Malgré la pression, Liverpool rentrait à la pause avec un but d’avance. Au retour des vestiaires, Everton est vite revenu dans le coup.

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Sur un superbe travail de Dewsbury-Hall, Beto a égalisé. Sur l’action, l’attaquant né à Lisbonne a blessé Giorgi Mamardashvili. En l’absence d’Alisson et avec la blessure du gardien géorgien, Freddy Woodman est entré en jeu. Pour la dernière demi-heure de jeu, Liverpool a poussé pour reprendre les devants. Après de nombreuses actions et l’entrée percutante de Rio Ngumoha, les Reds ont arraché la victoire en toute fin de match. Sur un dernier corner, Virgil Van Dijk s’est élevé plus haut que tout le monde pour inscrire le but de la victoire (1-2, 90+9e). Avec cette victoire aux forceps, Liverpool grimpe à la 5e place. Everton stagne à la 8e place. Le match le plus prolifique de l’après-midi était à Birmingham. Avec un grand Watkins et un Morgan Rogers buteur au retour des vestiaires, Aston Villa a mené 3-1 à la 46e minute de jeu. Loin d’avoir abdiqué, Sunderland a réduit l’écart puis égalisé en deux minutes de jeu grâce à des buts d’Hume (3-2, 87e) et Isidor (3-3, 88e). Finalement, c’est Tammy Abraham, sur un ballon de Digne, qui a offert la victoire à Villa (4-3, 90+3e). Les Villans reviennent à hauteur de Manchester United. Pour finir, Nottingham Forest a écrasé Burnley avec un triplé de Gibbs-White en 15 minutes (4-1).

Les résultats de 15h :

Nottingham 4-1 Burnley : Gibbs-White (62e, 69e, 77e), Igor Jesus (90+8e) / Flemming (45+2e)

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Everton 1-2 Liverpool : Beto (54e) / Salah (29e), Van Dijk (90+8e)

Aston Villa 4-3 Sunderland : Watkins (2e, 26e), Rogers (46e) / Rigg (9e), Hume (87e), Abraham (88e).