Liga
Le Real Madrid refuse de s’aligner sur le prix fixé pour Rodri
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@Maxppp
Le dossier Rodri reste compliqué pour le Real Madrid. Selon les informations de la COPE, Manchester City réclame 80 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain, un montant jugé bien trop élevé par les dirigeants madrilènes. Les Merengue ne souhaitent pas dépasser les 40 millions d’euros, avec une limite fixée à 50 millions.
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Cet important désaccord financier freine considérablement les négociations, alors que Rodri demeure l’une des grandes priorités du Real Madrid sur ce mercato. Avant de pouvoir finaliser l’arrivée du milieu espagnol, le club devra également libérer une place dans son effectif, notamment avec le prêt attendu de Franco Mastantuono à la Fiorentina.
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