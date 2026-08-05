Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Le Real Madrid refuse de s’aligner sur le prix fixé pour Rodri

Par Sasha Nahon
1 min.
Rodri @Maxppp

Le dossier Rodri reste compliqué pour le Real Madrid. Selon les informations de la COPE, Manchester City réclame 80 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain, un montant jugé bien trop élevé par les dirigeants madrilènes. Les Merengue ne souhaitent pas dépasser les 40 millions d’euros, avec une limite fixée à 50 millions.

La suite après cette publicité

Cet important désaccord financier freine considérablement les négociations, alors que Rodri demeure l’une des grandes priorités du Real Madrid sur ce mercato. Avant de pouvoir finaliser l’arrivée du milieu espagnol, le club devra également libérer une place dans son effectif, notamment avec le prêt attendu de Franco Mastantuono à la Fiorentina.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Premier League
Man City
Real Madrid
Rodri

En savoir plus sur

Liga Liga
Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Rodri Rodri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier