Coupe du Monde 2026, Brésil : Endrick brise le silence après l’élimination

Quelques jours après la désillusion brésilienne, Endrick est enfin sorti du silence. Le Brésil a vu son parcours s’arrêter dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une défaite face à la Norvège (2-1), portée par un doublé d’Erling Haaland. Entré en jeu en seconde période, le jeune attaquant n’a pas réussi à inverser le cours de la rencontre. Une immense frustration pour le joueur de 19 ans, qui s’était battu ces derniers mois au sein de l’Olympique Lyonnais afin de convaincre Carlo Ancelotti de l’emmener au Mondial. Finalement retenu dans la liste, Endrick n’a toutefois jamais bénéficié d’un véritable rôle au sein de la Seleção durant la compétition, et a attendu plusieurs jours avant de prendre la parole publiquement.

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« J’ai encore du mal à imaginer comment réconforter tout le monde comme je le voudrais, mais je sais que je dois remercier beaucoup de personnes. Dieu, pour cette opportunité ; ma famille, pour son affection et son soutien ; et tous les Brésiliens, pour leurs encouragements et leur soutien. La fierté que nous inspire notre histoire et l’espoir de remporter à nouveau le plus grand trophée continueront à me guider au quotidien, et chaque jour, je ferai tout mon possible pour que nous soyons à nouveau réunis et plus forts que jamais », a écrit l’attaquant du Real Madrid sur Instagram.