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Officiel Ligue 1

Reims se sépare de Karel Geraerts

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Karel Geraerts @Maxppp

Comme c’était après l’échec de la montée en Ligue 1, le Stade de Reims a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le coach belge Karel Geraerts. L’annonce a été faite ce jeudi dans un communiqué. Il quitte le club tout comme son adjoint Tim Smolders qui ne continuera pas l’aventure non plus.

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Stade de Reims
🗞️ Communiqué officiel ⤵️
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«Le Stade de Reims et Karel Geraerts ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Au terme de la saison 2025-2026, et au regard des attentes liées à cet exercice, les deux parties ont choisi de ne pas poursuivre l’aventure commune. Cette décision concerne également son adjoint, Tim Smolders.»

Pub. le - MAJ le
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