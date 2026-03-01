EdF : Malo Gusto prévient son concurrent Jules Koundé

Depuis ses deux très bons matchs face à l’Espagne et l’Allemagne au mois de juin, Malo Gusto n’a plus jamais quitté le groupe France. Le joueur de Chelsea s’est solidement installé comme la doublure de Jules Koundé au poste de latéral droit, mais il aspire désormais à autre chose. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il a affirmé ses ambitions de devenir le titulaire en Bleus.

«Koundé ? On est deux latéraux dans cette équipe, donc forcément, il y a une concurrence qui s’installe. Jules a un profil un peu plus défensif de part ses postes passés, et moi je pense que j’ai un profil un peu plus offensif, peut-être un peu plus dynamique. Mais après, tout dépend de ce que le jeu demande, de ce que le coach demande. Je me tiens prêt tout simplement, confie l’ancien Lyonnais. Si l’étape suivante est d’être titulaire en équipe de France ? Oui, bien sûr, c’est d’être titulaire, si je suis là ce n’est pas pour m’asseoir sur le banc toute ma vie. Je veux jouer aussi, il y a de grandes échéances qui arrivent, ce serait déjà une très grande fierté d’être dans le groupe, et d’être titulaire s’il le faut.»