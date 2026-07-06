Équipe de France : la ministre des Sports réagit aux propos racistes de la sénatrice paraguayenne

La ministre des Sports, Marina Ferrari, a rapidement réagi aux propos de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla visant Kylian Mbappé. Dans un message publié sur X, elle a dénoncé des déclarations abjectes et apporté son soutien au capitaine des Bleus ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de France. Pour rappel, la sénatrice avait tenu des propos racistes sur Mbappé, le qualifiant de «camerounais colonisé qui tétait des noix de coco».

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« Je suis absolument scandalisée par les propos de la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques racistes dont Kylian Mbappé a été la cible. Ces propos sont abjects, indignes et d’autant plus inacceptables qu’ils émanent d’une responsable politique. Face au racisme, nous ne resterons pas silencieux. En s’en prenant à Kylian Mbappé, la sénatrice s’attaque à tout ce que notre capitaine incarne et à tout ce que notre pays défend : la liberté, l’égalité et la fraternité. Tout mon soutien à notre capitaine, à notre sélectionneur et à l’ensemble de l’équipe de France. »